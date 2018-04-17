بالصور... الاستعدادات الأخيرة لاستقبال أول سينما في السعودية

قبل يوم من الحدث التاريخي، الذي يشهد على افتتاح أول دار سينما في المملكة العربية السعودية، بعد مقاطعتها لأكثر من 40 عاما، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من الاستعدادات لهذا الحدث الهام، المقام في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت حسابات أخرى، كحساب "السينما السعودية" صورا من داخل مركز الملك عبد الله المالي للتجهيزات والاستعدادات، ومنها تجهيز المبنى بالإضاءة، وقاعات العرض، والمقاعد وغيرها.

3 شاشات سينمائية إضافية سيتم افتتاحها في مركز الملك عبدالله المالي بـ #الرياض بحلول الربع الثالث من عام 2018 pic.twitter.com/JE59lC4U5M — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 16, 2018

وتتطلع الشركة الأمريكية "إيه إم سي"، لافتتاح أول دار عرض سينمائي في المملكة العربية السعودية، الأربعاء 18 أبريل/ نيسان.

وقال المدير التنفيذي لشركة AMC أول مشغل لدور السينما في المملكة، آدم أريون، إن تكلفة التذاكر الأولية ستكون 13 دولارا (50 ريالا سعوديا)، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وأضاف أن الأسعار سيتم تخفيضها مع الوقت، وتختلف من فيلم إلى آخر، مثل بقية دول العالم.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح 350 دار عرض سينمائي فيها حوالي 2500 شاشة، عام 2030.

خاص لـ #السينما_السعودية:

اللمسات الأخيرة لصالات السينما التابعة لـ @voxcinemas في #الرياض_بارك

من خلال توفير 4 قاعات سينمائية:

— قاعة بتقنية IMAX بسعة تفوق الـ 200 مقعد

— قاعة VIP بسعة 42 مقعد

— قاعتين مخصصة للأطفال بسعة 42 مقعد لكل قاعة

— إمكانية البيع عبر التذاكر الفورية pic.twitter.com/FMprsC1r4B — السينما السعودية (@Cinemas_KSA) April 17, 2018

استعدادات الانطلاقة للعرض الأول غداً الأربعاء في مركز الملك عبدالله المالي للفيلم السينمائي Black Panther

ترقبوا تفاصيل أكثر عن الحدث… pic.twitter.com/J7XwZ5Fh2Y — السينما السعودية (@Cinemas_KSA) April 17, 2018

​ووقعت الهيئة العامة للترفية بالسعودية الاتفاق مع الشركة الأمريكية لافتتاح نحو 40 دارا للسينما في 15 مدينة في المملكة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

ووقع الاختيار على فيلم البطل الخارق Black Panther ليكون أول فيلم يعرض عبر دور السينما في السعودية يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري.

ومن المقرر وفقا لصحيفة "الرياض"، أن يعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 شخصا في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

وتعود دور السينما إلى السعودية بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود عدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط.