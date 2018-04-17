الصفدي ولودريان يبحثان سبل إنهاء الأزمة في سوريا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية، في إطار تأكيدهما الحرص على التعاون في جميع المجالات، كما اتفقا على تكثيف التواصل والتشاور حول مساعي إنهاء الأزمة السورية.

© Sputnik . Ilya Pitalev الصفدي: التعامل مع مخيم الركبان مسؤولية سورية دولية وليست أردنية

عمان — سبوتنيك . ذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، أن وزير الخارجية الأردني أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزيران أهمية تكاتف الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها على أساس القرار الأممي رقم 2254.

ويعد الصراع في سوريا من أخطر صراعات القرن الحادي والعشرين، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الكثير من الأمور تكشف أنه يتجه لأن يصبح أكبر صراع يشهده العالم في المستقبل، مشيرة إلى أن نتائجه سوف تستمر لفترة طويلة..

وأضافت المجلة، في تقرير لها، أمس الاثنين 16 أبريل، أن وجود القوى الكبرى في دائرة هذا الصراع، إضافة إلى تغير السياسات الإقليمية لكل من تركيا وإيران، إضافة إلى ظهور أنواع جديدة من أدوات الصراع تشمل الميليشيات المحلية، والقوات المشتركة، من أبرز الأسباب التي تجعل الصراع السوري هو الأكبر في العالم.