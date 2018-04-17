بالفيديو... دوما تنبض بالحياة بعد خروج "جيش الإسلام"

بدأت الحياة تعود لمدينة دوما في الغوطة الشرقية، يأتي ذلك بعد خروج مسلحي "جيش الإسلام" وعودة الدولة السورية إلى المدينة التي كانت تعاني من الإرهاب لمدة 7 سنوات عانت فيها من كل أنواع الصعوبات وقسوة الحياة.

وكان الجيش السوري قد أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري عن خروج كافة المسلحين من بلدة دوما وإتمام تطهير الغوطة الشرقية لريف دمشق من الإرهابيين.

وقال الجيش السوري في بيان أذاعه التلفزيون السوري الرسمي إنه "بالتزامن مع التصدي للعدوان الثلاثي على سوريا الذي شنته أمريكا وفرنسا وبريطانيا فجر اليوم السبت، وبعد سلسلة من العمليات المركزة على مدار أسبوع، أتمت وحدات من القوات المسلحة والحليفة والرديفة عملية تطهير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات المسلحة، وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقل الإرهابيين في الغوطة الشرقية".

وأشار بيان الجيش السوري إلى أنه على الفور باشرت وحدات الهندسة بتفتيش الساحات والممرات لإزالة المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون في مدينة دوما بغية تمكين بقية الوحدات من تأمين المناطق المحررة وتجهيزها لعودة المدنيين إلى منازلهم آمنين.