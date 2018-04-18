الجيش اليمني يسيطر على عدة مواقع في البيضاء وسط اليمن

أعلنت قوات الجيش اليمني، المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، أنها استعادت مواقع هامة من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء 173 مشاة قائد جبهة ناطع العميد صالح عبد ربه المنصوري، أن "قوات الجيش تمكنت من السيطرة على 70 في المائة من المواقع المهمة في سلسلة جبال القرحاء الفاصلة بين مديريتي ناطع والملاجم، بعد معارك مع المليشيا".

وأكد العميد المنصوري "استمرار العمليات العسكرية لاستكمال ما تبقى من جبال فضحة الاستراتيجية في مديرية الملاجم"، مثمناً "الدور الكبير الذي يقوم به طيران التحالف العربي في إسناد الجيش في كل الجبهات".

هذا وأعلن الجيش، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصدر عسكري أن القوات سيطرت على عدة مواقع في البيضاء.

ونقل موقع الجيش عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش طهرت عدة مواقع بجبل القرحاء الاستراتيجي الفاصل بين مديريتي ناطع والملاجم بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي أنصار الله "الحوثيون"، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في المملكة، ويقولون إن هذا رد على الغارات الجوية السعودية.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.