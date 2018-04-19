العراق يحسم موقفه من إرسال قوات عربية إلى سوريا

كشف مستشار الحكومة العراقية للأمن الوطني، فالح الفياض، موقف بغداد من إرسال قوات عربية إلى سوريا، بديلا عن القوات الأمريكية التي ينوي الرئيس دونالد ترامب سحبها.

وصف مستشار الأمن الوطني، رئيس حركة عطا، العدوان الثلاثي الأخير على سوريا ، بأنه "محدود وأقرب إلى مهمة يجب القيام بها"، وشكك بجدية مقترح إرسال قوات عربية لتحل بدل القوات الأمريكية في سوريا، قائلاً إنه لا يعتقد أن "هذه الدول تملك قدرات لإرسال قوات إلى الساحة السورية الملتهبة".

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "الميادين" أن "التوجه للقتال في سوريا ليس نزهة وهناك دول أنفقت أموالا طائلة في الصراع على الساحة السورية"، مؤكدا أن "موقف بغداد الرسمي سيكون ضد إرسال قوات عربية إلى سوريا".

كما أشار إلى "تواصل بغداد مع الحكومة السورية بالعلن وليس في الخفاء وهناك ترابط بين الساحتين"، مضيفا أن التنسيق مع الحكومة السورية واجب في سبيل محاربة الإرهاب.

© AP Photo / Hassan Ammar لجنة الأمن القومي الإيراني: إرسال قوات عربية إلى سوريا "حرب بالإنابة"

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد صرح في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن بلاده في نقاشات مع الإدارة الأمريكية منذ مطلع العام الجاري حول إرسال قوات عربية ومن التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا، موضحا أن هذا المقترح ليس جديدا بل جرى عرضه على الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن الأخير لم يتخذ إجراء تجاهه.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء تواجد القوات الأمريكية في سوريا واستبدالها بتحالف عربي لضمان الاستقرار شمال شرقي سوريا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت من الإمارات والسعودية وقطر المساهمة بمليارات الدولارات، وإرسال قواتها إلى سوريا؛ لإعادة الاستقرار ولا سيما في المناطق الشمالية الشرقية.