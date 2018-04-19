بالفيديو... لحظة قصف الطيران العراقي لمواقع "داعش" في سوريا

بث مركز الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الخميس، تسجيلا مصورا، لضربة جوية سددتها طائرات حربية عراقية على أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وتحدث الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه مع التسجيل المصور، قائلا:

© AFP 2018 / Sam Yeh متحدث عسكري: العراق نسق ضربات جوية ضد "داعش" مع الحكومة السورية

"أدناه، جانب من التصوير الذي يبين الضربات الجوية التي وجهتها طائرات F16 العراقية، على أهداف مرسومة داخل الأراضي السورية، اليوم، لدك أوكار عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف رسول، أن هذه الضربات جاءت بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال بيان، صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، "بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة، اليوم الخميس، ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات "داعش" الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".

وأضاف أن "تنفيذ ضربات ضد عصابات "داعش" في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه".

وكشف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في 25 فبراير/ شباط 2017، عن توجيهه القوة الجوية بضرب مواقع تابعة إلى تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن تلك المواقع كانت مسؤولة عن التفجيرات في العاصمة بغداد.

وكانت هذه تعتبر المرة الأولى التي ينفذ فيها سلاح الجو العراقي قصفاً لمواقع الإرهابيين خارج حدود البلد، وتمت بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية.