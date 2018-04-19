البحرية القطرية تنفذ عملا عسكريا... ورئيس أركانها يزور الرياض

تمرين مشترك بين القوات البحريه الأميريه القطريه والقوات البحريه الملكية البريطانية #قطر #بريطانيا pic.twitter.com/0bwqxblLnP— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 19, 2018
وأضاف البيان أن سفينة "إتش إم إم بانجور" البريطانية زارت الدوحة بهدف المشاركة في التمرين، مشيرة إلى أن هذا التمرين يأتي بناء على اتفاقيات سابقة في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين الدولتين لدعم جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب ولحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يشارك في اجتماع القيادة المركزية الأمريكية في الرياض #الدوحة pic.twitter.com/TXEfd8k3Qg— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 19, 2018
وقال بيان للوزارة، إن الاجتماع عقد برئاسة مشتركة من رئيس الأركان العامة بالملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن طيار فياض بن حامد الرويلي، وقائد المنطقة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، وشارك في الاجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر.
القوات المسلحة القطرية توقع اتفاقية شراء منظومة دفاع جوي من شركة رايثيون الأمريكية #قطر #أمريكا pic.twitter.com/weD1d7nOqh— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 19, 2018
وفي أوائل يونيو/ حزيران 2017، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهي التهمة التي نفتها الدوحة بشدة، كما تضمنت الاتهامات أيضا التقرب من إيران ودعم جماعات إرهابية.
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