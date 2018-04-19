البحرية القطرية تنفذ عملا عسكريا... ورئيس أركانها يزور الرياض

كشفت وزارة الدفاع القطرية عن عمل عسكري قامت به قواتها البحرية بالمشاركة مع سفينة بريطانية في المياه الإقليمية القطرية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر" أن قواتها البحرية نفذت في المياه الإقليمية القطرية تمرينا عسكريا مشتركا مع سفينة بريطانية.

تمرين مشترك بين القوات البحريه الأميريه القطريه والقوات البحريه الملكية البريطانية #قطر #بريطانيا pic.twitter.com/0bwqxblLnP — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 19, 2018

​وأضاف البيان أن سفينة "إتش إم إم بانجور" البريطانية زارت الدوحة بهدف المشاركة في التمرين، مشيرة إلى أن هذا التمرين يأتي بناء على اتفاقيات سابقة في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين الدولتين لدعم جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب ولحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووقعت قطر في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقية عسكرية مع بريطانيا اقتنت بموجبها 24 مقاتلة من طراز "تايفون"، فضلا على اتفاقية تدريب على قيادتها.

وفي العام الماضي، أجرت الدوحة ولندن أربعة تمارين عسكرية مشتركة في مختلف المجالات البحرية والجوية والبرية، آخرها في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ورغم المقاطعة الخليجية التي تتعرض لها قطر إلا أن وزارة الدفاع القطرية أعلنت اليوم عن مشاركة الفريق الركن طيار غانم شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في اجتماع القيادة المركزية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يشارك في اجتماع القيادة المركزية الأمريكية في الرياض #الدوحة pic.twitter.com/TXEfd8k3Qg — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 19, 2018

​وقال بيان للوزارة، إن الاجتماع عقد برئاسة مشتركة من رئيس الأركان العامة بالملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن طيار فياض بن حامد الرويلي، وقائد المنطقة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، وشارك في الاجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم أيضا عن توقيعها اتفاقية عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، أمس الخميس 18 أبريل/ نيسان، وهي الاتفاقية التي ستشتري بموجبها قطر منظومة دفاع جوي من شركة رايثيون الأمريكية.