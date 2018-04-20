الكويت تستدعي سفير الفلبين للاحتجاج

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن الوزارة استدعت السفير الفلبيني اليوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان.

وأضاف المصدر أن الوزارة استدعت سفير الفلبين من أجل تسليمه مذكرتي احتجاج حول تصريحات مسؤولين في بلاده، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

الخارجية الكويتية تستدعي سفير الفلبين وتسلمه مذكرتي احتجاج https://t.co/PcXcCUxobf pic.twitter.com/DCBk4kA4QC — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 20, 2018

وترى الكويت أن مسؤولين فلبينيين "تنطوي تصريحاتهم على إساءة بالغة لدولة الكويت".

وأشار المصدر إلى التصرفات المسيئة التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين.

وقال المصدر إن التصريحات "تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين".

وأعرب المصدر في وزارة الخارجية الكويتية عن أسفه "لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإساءة والمساس بعلاقات الصداقة بين البلدين".

وتسبب العثور على عاملة فلبينية مقتولة ومجمدة في ثلاجة بالكويت، في توتر العلاقات الكويتيتة —الفلبينية، وقالت السلطات إنها كانت تعمل لدى زوجين مقيمين من لبنان وسوريا، غادرا البلاد بعد قتلها.

#ماذا_تقرأ #ساق_البامبو في لغة سردية جزلة تحكي صراعات (عيسى أو هوسيه) الذي ينتمي لعالمين مختلفين الكويت والفلبين. pic.twitter.com/J6OeZvrkbf — ༄•. لهُوم ⌬ (@lho00om) May 30, 2016

وتبع ذلك تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، انتقد فيها سوء معاملة عمال المنازل الفلبينيين في الكويت، وكذلك في السعودية وقطر.

وأصدر الرئيس الفلبيني أوامر لوزارة العمل في بلاده، بوقف إرسال العمالة إلى الكويت، وطلب من مواطنيه، الذين يعملون في دولة الكويت، مغادرتها مجانا، عبر التواصل مع الخطوط الجوية الفلبينية.