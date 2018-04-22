أمير قطر يتطلع لزيارة لبنان

من جهته، نقل البطريرك الراعي خلال اللقاء رسالة أبناء الجالية اللبنانية للأمير القطري وحصل منه على إشارات إيجابية في تلبيتها.
ووصف أمير قطر الجالية اللبنانية بـ"الراقية"، مشددا على ضرورة أن يكون للراعي دور في الدفع في اتجاه تعزيز الحوار لحل مشكلات منطقة الشرق الأوسط.
وكان البطريرك الراعي قد التقى في الديوان الأميري رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خلفية آل ثاني.
كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر الوزارة في الدوحة.
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