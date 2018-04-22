أمير قطر يتطلع لزيارة لبنان

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الأحد 22 أبريل/ نيسان، بالبطريرك اللبناني، مار بشارة بطرس الراعي، الذي وصل إلى الدوحة قبل أربعة أيام.

© AFP 2018 / Louai Beshara البطريرك الماروني يحضر حفل مخصص لإنشاء كنيسة "مار شربل" في قطر

وأشاد أمير قطر بأهمية زيارة البطريرك الراعي، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيستمر. كما أعرب تميم عن تطلعه لزيارة لبنان في المستقبل القريب، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إم تي في" اللبنانية.

من جهته، نقل البطريرك الراعي خلال اللقاء رسالة أبناء الجالية اللبنانية للأمير القطري وحصل منه على إشارات إيجابية في تلبيتها.

ووصف أمير قطر الجالية اللبنانية بـ"الراقية"، مشددا على ضرورة أن يكون للراعي دور في الدفع في اتجاه تعزيز الحوار لحل مشكلات منطقة الشرق الأوسط.

وكان البطريرك الراعي قد التقى في الديوان الأميري رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خلفية آل ثاني.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر الوزارة في الدوحة.