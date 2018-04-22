تسجيل
15:19 22 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس السوداني عمر البشير

    بعد اجتماع عسكري رفيع داخل السعودية... السودان يخاطب قواته في اليمن

    © AP Photo / Abd Raouf
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    1 0 0

    تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي، جرحى القوات السودانية، التي تشارك في القتال في اليمن ضمن قوات التحالف العربي.

    مناورات عسكرية سودانية سعودية بمدينة مروي شمال السودان، 9 أبريل نيسان 2017
    © AFP 2018 / Ashraf Shazly
    تفاصيل الجلسة المغلقة...السودان يحسم مصير مشاركته في حرب اليمن
    وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن عبد المعروف زار المصابين في المستشفى العسكري بمدينة الطائف ناقلا إليهم تحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير ووزير دفاعه.

    ولم تعلق الخرطوم على أنباء تناقلتها وكالات عالمية الأسبوع الماضي أفادت بمقتل عشرات الجنود السودانيين في منطقة ميدي، إثر كمين نصبته جماعة "أنصار الله"، التي تقاتلها قوات التحالف العربي.

    وأفاد ضابط يمني ميداني لـوكالة الأنباء الفرنسية، بأن مقاتلي "أنصار الله" استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم إلى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية، ما جعلها في مرمى نيرانهم.

    مناورات عسكرية سودانية سعودية بمدينة مروي شمال السودان، 9 أبريل نيسان 2017
    © AFP 2018 / Ashraf Shazly
    بعد رسالة ابن سلمان... طائرة سودانية تتحرك فجرا بقيادات عسكرية
    ووصف عبد المعروف لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود لواء الحزم الثاني بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي "بأنها مصدر فخر وعزة للجندية السودانية تضاف إلي سجلها الحافل ومشاركاتها السابقة واحترافيتها المشهودة".

    وهنأ القوات بالانتصارات الأخيرة في مديرية "حجة" ومنطقة "ميدي".

    وجدد تأكيده أن مشاركة السودان في التحالف "تأتي من منطلق عقدي والتزام أخلاقي لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحماية المقدسات الإسلامية".

    واختتم الماحي زيارته للسعودية بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شهد خلالها ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك (درع الخليج 1) والذي شارك فيه السودان بقوة خاصة من القوات البرية، والجوية، والبحرية.

    عناصر الشرطة السودانية
    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
    قوات الدعم السريع السودانية ترد على "مطالبات الانسحاب من اليمن"
    والتقى الماحي خلال الزيارة مع نظيره السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وبحثا عددا من القضايا، أبرزها مشاركة السودان ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الأراضي المقدسة.

    وكان نواب عن حركة "الإصلاح الآن" في البرلمان السوداني طالبوا بسحب القوات السودانية من حرب اليمن، وذلك في أعقاب تغريدات لناشطين تابعين لجماعة "أنصار الله" على موقع "تويتر" تدعو لتوجيه ضربات جوية صوب الخرطوم أسوة بالصواريخ التي أطلقت غير مرة، باتجاه السعودية واعترضتها الدفاعات الجوية للمملكة.

    لكن وزير الدولة بالدفاع الفريق علي سالم —بحسب نواب حضروا الجلسة التي منعت عنها التغطية الإعلامية- أكد أن "مشاركة القوات المسلحة في حرب اليمن طبيعية وهذه ليست أول مرة تشارك فيها قوات سودانية بحرب خارج البلاد"، وفقا لموقع "سودان تربيون".

    وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان حميدتي، قال خلال حوار أجرته معه صحيفة "الجريدة" السودانية، إن قواته المشاركة في الحرب باليمن، ضمن التحالف الذي تقوده السعودية، فقدت 412 عسكريا، بينهم 14 ضابطا.

    وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن حميدتي شدد على الالتزام بتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير، في الدفاع عن السعودية ودول الخليج علاوة على المشاركة مع التحالف العربي في اليمن.

    من جهته، قال العميد شرف لقمان، المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"،  في تصريحات لـ"سبوتنيك" الأربعاء: "لم نهدد بضرب الخرطوم، رغم أن قواتهم تقاتل في الصفوف الأولى على أرضنا في اليمن، ونقتل منهم العشرات يوميا، لكننا لم نهدد لأن لدينا أولويات، وإن كانت لدينا بالفعل القدرة على ضرب الخرطوم، لكن الموقف السياسي هو من يمتلك القرار وله حسابات أخرى".

    انظر أيضا:

    رسميا...الرد على أنباء "خطة إماراتية سرية" خشية انسحاب السودان من اليمن
    وفاة قائد جيش جنوب السودان الجنرال جيمس أجونق في القاهرة
    للمرة الأولى...السودان يكشف رسميا السبب الحقيقي لاستدعاء السفير من مصر
    سفير السودان في موسكو: روسيا تعلب دورا كبيرا في تحديث الجيش السوداني
    القضية الفلسطينية وسيادة الإمارات والوضع في السودان... 29 نقطة تشكل البيان الختامي للقمة العربية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, العلاقات السودانية السعودية, الحرب في اليمن, الحكومة السودانية, الجيش السوداني, عمر البشير, السعودية, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    أداء المتسابقات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2018 في قاعة الحفلات الموسيقية بارفيخا
    مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2018
    استبدال الأمريكي بالعربي
    التدخل العربي بدلا من الأمريكي في سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 20 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك