الجزائر تضبط أسلحة مضادة للدبابات في المنطقة الحدودية مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط أسلحة في مخبأ تابع للإرهابيين في منطقة طارات في إليزي الحدودية مع ليبيا.

© AP Photo / Uncredited ثلاثة إرهابيين في قبضة الجيش الجزائري جنوب غربي البلاد

وأظهرت صور، نشرت عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية، صاروخي هيلكوبتر مضادين للدبابات، وبندقية رشاشة من نوع FM، وبندقيتي قناصة، ومسدسي رشاشة من نوع كلاشينكوف،وأعيرة نارية يتجاوز عددها الـ200، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عملية ضبط الأسلحة تمت خلال التمشيط قرب الشريط الحدودي مع ليبيا شمال شرق عين مناس بمنطقة طارات في إليزي.

كما ذكر البيان أن قوات الجيش دمرت مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكميات من الذخيرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأغراض مختلفة، إثر عملية بحث وتمشيط في باتنة.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان، ستة تجار مخدرات وحجزت 60 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز 2750 وحدة تبغ و467 علبة دواء موجهة للتهريب بكل من الوادي وبسكرة.

وأوقفت قوات الجيش بعين قزام، ثلاثة مهربين وضبطت 800 لتر من الوقود إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب ووسائل تفجير، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسوق أهراس، شخصين بحوزتهما سلاح ناري وأكثر من 1400 خرطوشة من مختلف العيارات.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من عنابة والطارف، محاولتي هجرة غير شرعية لـ11 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 34 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.