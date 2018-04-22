البحرين تدين اقتراب المقاتلات القطرية من طائرة إماراتية

وتابعت:
تلك التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة قطر تمثل ترويعًا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتهديدًا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت الخارجية البحرينية على حق المملكة في اتخاذ كافة الاجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة واجهزة منظمة الامم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية، فإنها تشدد على تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضمانًا لسلامة الطيران المدني وحفاظًا على حياة المدنيين والأبرياء.
#عاجل_وام | " مقاتلات قطرية " تهدد سلامة طائرة إماراتية مدنية أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة #البحرين.#المصداقية_قوتنا#وام pic.twitter.com/ji3QVXiHLR— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨
وكانت هيئة الطيران المدني الإماراتية قد اتهمت مقاتلات قطرية بالاقتراب بشكل خطير من طائرة مدنية إماراتية، على متنها 86 راكبا في الأجواء الدولية التي تديرها مملكة البحرين، مؤكدة عزمها تقديم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.
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