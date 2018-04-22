تسجيل
23:08 22 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    طائرة إماراتية، تابعة لشركة Emirates، بعد هبوط اضطراري لها في مطار دبي الدولي، الإمارات المتحدة 3 أغسطس/ تموز 2016

    البحرين تدين اقتراب المقاتلات القطرية من طائرة إماراتية

    © REUTERS / Stringer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أدانت وزارة خارجية البحرين، اليوم الأحد 22 أبريل/نيسان، اقتراب المقاتلات الحربية القطرية من طائرة مدنية إمارات بالقرب من أجواء البحرين.

    طيران الإمارات
    © REUTERS /
    الإمارات: مقاتلات قطرية تهدد سلامة إحدى طائراتنا المدنية
    وأشارت الخارجية البحرينية، وفقا لوكالة أنباء البحرين، إلى أن "اقتراب مقاتلات جوية قطرية لطائرة إماراتية مدنية من نوع ايرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب وذلك أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في اقليم البحرين لمعلومات الطيران، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة، يعد إجراءا استفزازيا".

    وتابعت:

    تلك التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة قطر تمثل ترويعًا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتهديدًا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

    وأكدت الخارجية البحرينية على حق المملكة في اتخاذ كافة الاجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة واجهزة منظمة الامم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية، فإنها تشدد على تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضمانًا لسلامة الطيران المدني وحفاظًا على حياة المدنيين والأبرياء.

    وكانت هيئة الطيران المدني الإماراتية قد اتهمت مقاتلات قطرية بالاقتراب بشكل خطير من طائرة مدنية إماراتية، على متنها 86 راكبا في الأجواء الدولية التي تديرها مملكة البحرين، مؤكدة عزمها تقديم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

    انظر أيضا:

    الإمارات: مقاتلات قطرية تهدد سلامة إحدى طائراتنا المدنية
    مصدر سعودي: قيادات قطرية تمنع تميم من اتخاذ خطوات لحل الأزمة الخليجية
    مقاتلات قطرية تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيتين
    حلفاء جدد... الكشف عن تحركات قطرية خلال شهرين
    خطة قطرية جديدة لـ"قهر الحصار بكل قوة"
    مسرحية قطرية تسخر من الأزمة الخليجية... والأمير يشارك
    صحف قطرية تنشر تسريبات "خطيرة" منسوبة للشيخ عبدالله آل ثاني (فيديو)
    أول تعليق من مصر على اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار البحرين, أخبار الإمارات, أخبار قطر, أزمة قطر, اعتراض, اعتراض طائرات مدنية, اعتراض طائرة, وزارة الخارجية البحرينية, هيئة الطيران المدني, البحرين, قطر, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    أداء المتسابقات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2018 في قاعة الحفلات الموسيقية بارفيخا
    مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2018
    استبدال الأمريكي بالعربي
    التدخل العربي بدلا من الأمريكي في سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 20 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك