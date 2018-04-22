البحرين تدين اقتراب المقاتلات القطرية من طائرة إماراتية

أدانت وزارة خارجية البحرين، اليوم الأحد 22 أبريل/نيسان، اقتراب المقاتلات الحربية القطرية من طائرة مدنية إمارات بالقرب من أجواء البحرين.

وأشارت الخارجية البحرينية، وفقا لوكالة أنباء البحرين ، إلى أن "اقتراب مقاتلات جوية قطرية لطائرة إماراتية مدنية من نوع ايرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب وذلك أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في اقليم البحرين لمعلومات الطيران، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة، يعد إجراءا استفزازيا".

وتابعت:

تلك التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة قطر تمثل ترويعًا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتهديدًا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت الخارجية البحرينية على حق المملكة في اتخاذ كافة الاجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة واجهزة منظمة الامم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية، فإنها تشدد على تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضمانًا لسلامة الطيران المدني وحفاظًا على حياة المدنيين والأبرياء.

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وكانت هيئة الطيران المدني الإماراتية قد اتهمت مقاتلات قطرية بالاقتراب بشكل خطير من طائرة مدنية إماراتية، على متنها 86 راكبا في الأجواء الدولية التي تديرها مملكة البحرين، مؤكدة عزمها تقديم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.