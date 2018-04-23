ارتفاع عدد ضحايا مسيرات "العودة الكبرى" في قطاع غزة

قتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بداية أحداث مسيرات "العودة الكبرى" إلى 39 قتيلا، وأكثر من 5000 جريح.

القاهرة-سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، عبر "فيسبوك"، صباح اليوم الاثنين: "ارتقاء الشهيد تحرير وهبة 18 عاما، من سكان خان يونس متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس، في بداية أحداث مسيرة العودة

الكبرى".

وأضاف القدرة: "بارتقاء الشهيد تحرير وهبة، يرتفع عدد ضحايا الاعتداءات على مسيرة العودة الكبرى في أقل من شهر إلى 39 شهيدا، وأكثر من 5000 إصابة"، موضحا: "لا يزال 138 مصابا في مرحلة الخطر، مما يشكل تهديدا حقيقيا على حياة المواطنين، مع استمرار

الاحتلال في استخدام القوة المميتة بحقهم شرق قطاع غزة، منذ 30 آذار/مارس الماضي".

وكان الجيش الإسرائيلي، استنفر قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة لمواجهة المسيرات التي انطلقت أواخر الشهر الماضي، لإحياء الذكرى 42 ليوم الأرض، التي تستمر حتى ذكرى نكبة فلسطين في 15 أيار/ مايو المقبل.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 31 آذار/مارس، إلى إجراء تحقيقات في الأحداث الجارية في قطاع غزة، معربا عن قلقه العميق إزاء سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث.