زيارة رسمية بشأن "الأزمة الخليجية"... رسالة من أمير قطر إلى نظيره الكويتي

وحضر الاستقبال مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن "هذه الزيارة في اطار التشاور والتنسيق، حيث إننا على مدى سنة ونحن نتعايش مع خلاف مؤسف على مستوى دول مجلس التعاون، ولكن لم تتوقف جهود الكويت، ولم تتوقف مساعي الكويت لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف".
وكان مسؤول أمريكي قال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، إن "ترامب يرى أن الإمارات مسؤولة عن المماطلة بحل أزمة الخليج".
وتابع المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، أن "السعودية والإمارات قالتا إنهما سترفضان دعوة لقمة خليجية أمريكية هذا الشهر"، مبينا أنهما "تعتبران أن قمة خليجية — أمريكية تستلزم إنهاء حصار قطر"، وهو ما لا ترغب فيه دول الحصار.
وكان ترامب قد أكد ضرورة إنهاء الخلاف الخليجي، في اتصال له بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي. وقال البيت الأبيض إن ترامب أشاد بالتزام أمير قطر بالمساعدة في إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ضرورة إنهاء الخلاف.
وفي أوائل يونيو/حزيران من العام الماضي، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا، بحجة دعمها للإرهاب، وهي التهمة التي نفتها الدوحة بشدة، كما تضمنت الاتهامات أيضا التقرب من إيران ودعم جماعات إرهابية.
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