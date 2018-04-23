الجزائر تواجه هجرة الأفارقة بـ20 مليون دولار

خصصت الحكومة الجزائرية 20 مليون دولار أمريكي، لمواجهة تدفق المهاجرين النازحين من دول الساحل الأفريقي و"إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم".

© REUTERS / نزوح كثيف يثير قلق الجزائر

الجزائر- سبوتنيك . قال المدير المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسين قاسمي، إن الحكومة خصصت 20 مليون دولار لمواجهة موجات "المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتدفقون نحو الحدود الجنوبية يوميا".

وأكد قاسمي، أن الجزائر تستقبل 500 مهاجر يوميا، وهو "عدد مقلق بالنسبة للجزائر".

وأضاف حسان قاسمي، أن الهجرة غير الشرعية "مرتبطة بالظروف والملابسات، التي تقف خلف موجة تدفق المهاجرين، وعلاقتها بالأوضاع المتوترة في دول الساحل".

وقال قاسمي في وقت سابق إن الإحصائيات التي تمتلكها بلاده تشير إلى وصول 500 مهاجر غير شرعي إلى الجزائر بشكل يومي، ما يعادل 90000 سنويا، حسب صحيفة الخبر الجزائرية.

وتابع قاسمي أن مسألة الهجرة غير الشرعية تشكل "انشغالا حقيقيا بالنسبة للسلطات الأمنية والسياسية"، وأن إحصائيات وكالة التعاون الأوروبية لحراس الحدود وحراس السواحل تؤكد أن 2 % فقط من المهاجرين القادمين إلى الجزائر يصلون السواحل الإيطالية في حين أن 90 % ينطلقون من ليبيا وتونس.