قتيل و5 إصابات بسقوط قذيفة أطلقها الإرهابيون على حي سكني جنوبي دمشق

© Sputnik . HASSAN HASHEM الجيش السوري يستهدف المسلحين وطرق إمداداتهم في الحجر الأسود جنوب دمشق

أشار مصدر في قيادة شرطة مدينة دمشق إلى أن قذيفة هاون سقطت على منطقة "بيادر نادر" في حي القدم أطلقها الإرهابيون من جنوب دمشق ظهر اليوم الجمعة، "ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية." بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

يشار إلى أن 5 مدنيين قتلوا يوم الثلاثاء الماضي وأصيب 22 مدنيا بجروح متفاوتة جراء اعتداء الإرهابيين جنوب دمشق بقذيفة على حي نهر عيشة.

وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري منذ نهاية الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من جنوب دمشق كبدت خلالها الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وتمكنت من تحقيق تقدم على مختلف المحاور باتجاه منطقة الحجر الأسود.