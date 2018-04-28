الحوثيون يعلنون إطلاق 8 صواريخ باليستية على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان

وأشارت قناة "المسيرة" المحسوبة على الحوثيين إلى أن القوة الصاروخية أطلقت 8 صواريخ باليستية من نوع "بدر 1" على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان.قادمة من اليمن.
ولم تكشف حتى الآن مصير الصواريخ الأربعة الأخرى، التي زعم "أنصار الله" أنهم أطلقوها.
وكان التحالف قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن شنه مجموعة من الغارات على العاصمة صنعاء استهدفت وزارة الداخلية التابعة لـ"أنصار الله"، وتمكنت من القضاء على عدد من القيادات الحوثية، بسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية عديدة.
#عاجل | الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر 4 صواريخ باليستية متجهة إلى جازانhttps://t.co/H0yA6xzw9Y#عكاظ #السعودية #الدفاع_الجوي #اليمن #الحوثي #جازان@okaz_brk pic.twitter.com/lnJJ8NlZVZ— عكاظ عاجل (@okaz_brk) April 28, 2018
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