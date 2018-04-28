الحوثيون يعلنون إطلاق 8 صواريخ باليستية على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، إطلاق 8 صواريخ باليستية على أهداف اقتصادية وحيوية في جازات جنوب غرب السعودية.

وأشارت قناة "المسيرة" المحسوبة على الحوثيين إلى أن القوة الصاروخية أطلقت 8 صواريخ باليستية من نوع "بدر 1" على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان.

من جانبها، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية متجهة إلى جازان قادمة من اليمن.

ولم تكشف حتى الآن مصير الصواريخ الأربعة الأخرى، التي زعم "أنصار الله" أنهم أطلقوها.

وكان التحالف قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن شنه مجموعة من الغارات على العاصمة صنعاء استهدفت وزارة الداخلية التابعة لـ"أنصار الله"، وتمكنت من القضاء على عدد من القيادات الحوثية، بسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية عديدة.