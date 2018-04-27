الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا من "أنصار الله" فوق جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه مدينة جازان جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن الدفاعات الجوية استهدفت الصاروخ الباليستي ونجحت في تدميره، وإسقاطه دون وقوع ضرر أو إصابات، فيما لم تنشر وسائل إعلام الجماعة شيئا عن هذه العملية.

عاجل | مراسل #الإخبارية: الدفاعات السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثي باتجاه #جازان. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2018

وكان المتحدث باسم التحالف العربي قال إن جماعة "أنصار الله" أطلقت الصواريخ بشكل عشوائي على السعودية.

وأضاف العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء 25 أبريل/ نيسان أن"مقتل الصماد نهاية حتمية لأي إرهابي في العالم".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تكبد قوات هادي خسائر فادحة

وتابع المالكي أن "الانقلابيين منعوا 19 سفينة بحرية من دخول الحديدة".

وأشار إلى أن "ميليشيا الحوثي لا تقل عن "داعش" و"القاعدة" في الإجرام".

وكشف المالكي أن "الحوثيين" استهدفوا الممكلة بـ125 صاروخا باليستيا".

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018

وكان آخر ظهور للصماد، خلال زيارة تفقد فيها ورش التصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية.