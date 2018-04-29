خبير سعودي: أنصار الله "مستفيدة" من مقتل "الصماد"

وقال ابن عمر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك": "عملية اختفاء الصماد عن الساحة السياسية باليمن لا شك سيكون له تأثيرات على الكثير من الأمور".
ومضى "اختفاء الصماد، أعطى الحركة الحوثية فرصة لكي تضع مكانه من هو أكثر قربا، فقد كان الصماد في كثير من الأوقات يعترض على قرارات تضر بمصالح الشعب، ولكنها في صالح الحركة، ولا شك أن تلك الحادثة أثرت عليهم ولكنهم يستغلونها إيجابيا وليس سلبيا".
وأشار رئيس مركز القرن العربي، إلى أن رحيل الصماد أتاح للحركة أن تعين شخص آخر من داخل "السلالة الحوثية"، الأمر الذي قد يضع بعض علامات الاستفهام عن دور محتمل للحركة في وفاة الصماد.
وحول استفادة التحالف من مقتل الصماد قال رئيس مركز القرن، "بالتأكيد التحالف كان يرى أن تلك العملية في صالحه، لكن الحوثيين استطاعوا تحويل سلبيات العملية إلى إيجابيات لصالحهم، فاختفاء رئيس السلطة في الحركة بكل تأكيد له تأثيرات سلبية، لكن وضع شخص من قلب الحركة بالتأكيد سيكون مفيد أكثر بالنسبة لهم، فقد عمل الحوثيين على استغلال الفراغ السياسي والأمني للصماد ووضع شخصيات أكثر انغلاقا على نفسها وهذا في غير صالح الحركة بكل تأكيد".
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