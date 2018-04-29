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16:49 29 أبريل/ نيسان 2018
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    الأردن: دعوات لمقاطعة مؤتمر "ممر السلام والازدهار" بسبب إسرائيل

    العالم العربي
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    دعا تجمع القوى الشبابية والطلابية لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع في الأردن، وسائل الإعلام لمقاطعة الاجتماع الرباعي المرتقب، مساء اليوم الأحد 28 أبريل / نيسان، بمنطقة البحر الميت ضمن مبادرة "ممر السلام والازدهار".

    عمان – سبوتنيك. ويستضيف الأردن مبادرة "ممر السلام والازدهار"، الذي تشارك فيه كل من السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، واليابان.

    ودعا بيان صحفي لتجمع القوى الشبابية والطلابية لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع في الأردن المعروف باسم "اتحرك"، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، وسائل الإعلام إلى مقاطعة اجتماع البحر الميت، الذي وصفته بـ"التطبيعي".

    وقال البيان: "يعقد اليوم الأحد اجتماع رباعي تطبيعي في منطقة البحر الميت لإحياء مبادرة "ممر السلام والازدهار"، يستضيفه الأردن ويشارك فيه كل من السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، وبتمويل ياباني".

    القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2018 / Jack Guez
    إسرائيل تستهدف 6 مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة
    وأضاف البيان: "إننا في تجمع "اتحرك" لمناهضة التطبيع نطالب جميع وسائل الإعلام المرئية والمواقع الإخبارية والصحف بمقاطعته وعدم الذهاب لتغطية وقائع هذا الاجتماع التطبيعي".

    وإضافة لما سبق دعا البيان للضغط على وسائل الإعلام والصحافة لتبني موقف يتمثل في مقاطعة هذا الاجتماع.

    تجدر الإشارة إلى أن تجمع القوى الشبابية والطلابية لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع في الأردن "اتحرك" تأسس عام 2009 بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على غزة، ويُعتبر أحد أذرع حزب الوحدة الشعبية في الأردن.

    وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية اليابانية، نائب رئيس وزير الخارجية توشيهايد أندو، ونقلتها وسائل إعلام أردنية فإن الهدف من "ممر السلام والازدهار" هو تطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات اقتصادية في الأراضي الفلسطينية كجزء من مبادرة يابانية ترمي إلى تعزيز جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تسوية تقود إلى قيام دولة فلسطينية.

    وبين أندو أن طرح مشروع "ممر السلام والازدهار" جاء عقب توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، لتقوية الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع الأردن واليابان وفلسطين وإسرائيل.

    ويعبر المشروع عن رؤية وتصور بأن الاقتصاد هو بوابة السلام المنشود في المنطقة، ويشمل مشاريع تمتد من مدينة العقبة الأردنية جنوبا، إلى بيسان شمالاً على طول غور الأردن، وترتبط أساسا بمشروع قناة البحرين، وإقامة مجمع صناعي زراعي في مدينة أريحا في الضفة الغربية، ومطار تجاري لشحن المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر الجو بعيدا عن تعقيدات الحدود وإجراءاتها، وهي مشروعات ستوفر فرص عمل لآلاف الفلسطينيين.

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    الكلمات الدلالية:
    الاقتصاد الأردني, أخبار الأردن, إسرائيل, اليابان, الأردن
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