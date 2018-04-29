انطلاق النسخة الـ10 لـ"مسابقة المحارب" في الأردن غدا

أعلن المدير العام لمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة أسامة الزعبي، أن فعاليات النسخة العاشرة من "مسابقة المحارب الدولية"، ستنطلق غدا الاثنين 30 أبريل / نيسان، بمشاركة 40 فريقا من 25 دولة عربية وأجنبية.

عمان – سبوتنيك. وقال الزعبي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد 29 أبريل/ نيسان، إن المسابقة الدولية تقام سنويا بمشاركة العديد من الفرق المحلية والدولية، التي تمثل وحدات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب ووحدات الأمن المختلفة".

وذكر بيان القوات المسلحة الأردنية أن فعاليات المسابقة صممت لتعزيز مفهوم العمل المشترك بروح الفريق الواحد، ولقياس عوامل القدرة والتحمل للفرق المشاركة تحت عوامل الضغط النفسي والبدني في أجواء من المنافسة والتحدي فيما بينها.

ويشارك في المسابقة هذا العام، التي تستمر حتى السابع من مايو/ أيار المقبل، 40 فريقا يمثلون 25 دولة عربية وأجنبية.

وقال أسامة الزعبي إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أراد من خلالها توحيد الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة، وترسيخ أسس التعاون والتنسيق في سبيل محاربة العدو المشترك المتمثل في التطرف والإرهاب، الذي بات يهدد وبشكل كبير سلامة وأمن المواطنين الآمنين في مختلف دول العالم.

وتنسجم مسابقة المحارب في الأردن مع الأهداف، التي تأسس من أجلها المركز الذي تتوفر به الميادين والمرافق التدريبية، التي تراعي أحدث التقنيات وأساليب القتال الحديثة".