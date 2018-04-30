عسكري سوري: لا صحة لمقتل إيرانيين في هجمات ريف حماة وحلب

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 30 أبريل/ نيسان، أن هناك الكثير من التكهنات بشأن مصدر الضربات العسكرية، ولكن المرجح لدى الجيش حتى الآن هو أن مصدرها إسرائيل.
ولفت المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أنه من المستبعد أن تكون الهجمات جاءت من القواعد العسكرية الأمريكية أو البريطانية في الأردن، لأنه من الصعب أن تقطع الصواريخ كل هذه المسافة دون أن ترصدها أنظمة الدفاع الجوي السورية.
وأفادت وسائل إعلام سورية، مساء أمس الأحد، بسماع دوي انفجارات في ريفي حماة وحلب. ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تعمل الجهات المعنية على التأكد من سبب تلك الانفجارات.
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله، إن بعض المواقع العسكرية في حماة وحلب تعرضت لهجوم بالصواريخ. كما أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، أن الضربات التي استهدفت مستودع للذخيرة بريف حماة التابع للواء 47 بالجيش السوري قد أسفرت عن مقتل 12 جندي وإصابة عدد كبير من الجنود في الموقع.
وأشار المصدر إلى أن مستودع الذخيرة المستهدف بريف حلب الشرقي يقع بين مطار النيرب والمالكية ولا صحة للأنباء المتداولة عن استهداف مطار حلب.
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