خبير مصري: المدن السياحية ترفع قدراتها الاستيعابية انتظارا لـ"الشارتر"

قال الخبير السياحي والقيادي في اتحاد السياحيين المصريين محمد عبد الجواد، إن المدن السياحية المصرية شهدت خلال العام الأخير تطويرا كبيرا، وزادت قدراتها الاستيعابية عما كانت عليه قبل توقف الرحلات الروسية لمصر.

وأوضح الخبير السياحي المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 30 إبريل/ نيسان، أن الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومدن أخرى، شهدت توسعات جيدة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى دخول بعض المستثمرين لتحويل أماكن سكنية لشقق فندقية، وأيضا الاستعدادات الحالية لافتتاح عدد أخر من الفنادق.

© Sputnik . Amro Omran خبير سياحي: ألمانيا تتصدر حركة السياحة الوافدة إلى مصر... والروس يسدون الفجوة

وأشار عبدالجواد إلى أن مدن الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم، أصبحت الأن مستعدة بشكل كامل لاستضافة السياح الروس ، وأصبحت كافة احتياجاتهم متوفرة، حفاظا على عاداتهم وما يتمتعون به، حيث استعادت الأطقم التي كانت تعمل فيها، ممن يفهمون اللغة الروسية، ويعرفون عادات الروس في مختلف الأمور، أي أصبح لديها أطقم كاملة من المتخصصين.

وشدد الخبير السياحي المصري على أن هناك حالة من الحرص على توفير كافة سبل الراحة للسياح جميعا، وللروس بشكل خاص، على الرغم من أن رحلات الشارتر لم تعد إلى مصر بعد، أي أن التجهيزات التي تكلف أموال بالطبع جرت كنوع من التمهيد".

ولفت عبدالجواد إلى أن القطاع السياحي المصري كله في انتظار اللقاء بين وزير الطيران المدني شريف فتحي مع المسؤولين الروس خلال الشهر المقبل، لبحث استئناف الرحلات الجوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث يعتبرونه بداية عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، واستعادة مصر لمكانتها كمقصد للسياحة الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، خلال أيام، مع مسؤولين في روسيا، لبحث عودة رحلات الشارتر، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة، وهو الأمر الذي يعلق عليه القطاع السياحي المصري آمالا كبيرة، في استعادة ما فقده القطاع خلال العامين الماضيين، بعد انقطاع السياحة الروسية عن مصر.

وشهدت المدن السياحية المصرية تطويرات كبيرة، استعدادا لاستقبال السياح الروس من جديد، بالإضافة إلى حالة من التأمين غير مسبوقة، سواء داخل المطارات وخارجها، أو في المدن السياحية الكبرى، وذلك بهدف توصيل رسالة للسياح الأجانب بأن مصر أصبحت مقصدا آمنا لهم مرة أخرى.