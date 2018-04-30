خبير مصري: المدن السياحية ترفع قدراتها الاستيعابية انتظارا لـ"الشارتر"

وأوضح الخبير السياحي المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 30 إبريل/ نيسان، أن الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومدن أخرى، شهدت توسعات جيدة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى دخول بعض المستثمرين لتحويل أماكن سكنية لشقق فندقية، وأيضا الاستعدادات الحالية لافتتاح عدد أخر من الفنادق.
وشدد الخبير السياحي المصري على أن هناك حالة من الحرص على توفير كافة سبل الراحة للسياح جميعا، وللروس بشكل خاص، على الرغم من أن رحلات الشارتر لم تعد إلى مصر بعد، أي أن التجهيزات التي تكلف أموال بالطبع جرت كنوع من التمهيد".
ولفت عبدالجواد إلى أن القطاع السياحي المصري كله في انتظار اللقاء بين وزير الطيران المدني شريف فتحي مع المسؤولين الروس خلال الشهر المقبل، لبحث استئناف الرحلات الجوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث يعتبرونه بداية عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، واستعادة مصر لمكانتها كمقصد للسياحة الروسية.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، خلال أيام، مع مسؤولين في روسيا، لبحث عودة رحلات الشارتر، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة، وهو الأمر الذي يعلق عليه القطاع السياحي المصري آمالا كبيرة، في استعادة ما فقده القطاع خلال العامين الماضيين، بعد انقطاع السياحة الروسية عن مصر.
وشهدت المدن السياحية المصرية تطويرات كبيرة، استعدادا لاستقبال السياح الروس من جديد، بالإضافة إلى حالة من التأمين غير مسبوقة، سواء داخل المطارات وخارجها، أو في المدن السياحية الكبرى، وذلك بهدف توصيل رسالة للسياح الأجانب بأن مصر أصبحت مقصدا آمنا لهم مرة أخرى.
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