وزير الدفاع السوداني: نقيم مشاركة قواتنا العسكرية بعمليات التحالف في اليمن

الخرطوم- سبوتنيك. أكد وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية الفريق أول ركن علي محمد سالم أن بلاده تجري حاليا دراسة لسلبيات وإيجابيات مشاركة جزء من قواتها المسلحة في اليمن، موضحا أن الخطوة التالية ستتخذ قريبا.

وأجاب سالم، في تصريحات للصحفيين في البرلمان، عن سؤال حول ما أثير عن سحب القوات السودانية من اليمن، قائلا "لا أخفي عليكم أننا هذه الأيام نعكف على دراسات تشمل زوايا وجوانب مختلفة، وتقييم للمشاركة ووضعها، للخروج بنتائج سلبيات وإيجابيات، وبعد ذلك سنقرر الخطوة التالية".

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وتابع قائلاً "عندما نقرر سوف نخطركم بالتأكيد".

وأضاف سالم "نحن في دراسة جارٍ إعدادها حول المشاركة تشمل عدة جوانب، وفي النهاية سوف نقرر ما يعود بالمصلحة على البلد وأمنها واستقرارها وعزّتها، وفي نفس الوقت الوفاء بالتزاماتنا الإقليمية والدولية".

وأجاب عن سؤال حول توقيت صدور القرار بشأن هذا التقييم، قائلا "إن شاء الله قريبا".

وأوضح وزير الدولة بوزارة الدفاع أن "المشاركين في هذه الدراسة هم: وزارة الدفاع، وهيئة الأركان المشتركة".

وتشارك القوات السودانية ضمن تحالف عسكري عربي تقوده السعودية ويقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات عسكرية جوية وبرية في أنحاء اليمن تأييداً للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي بمواجهة جماعة أنصار الله "الحوثيين".