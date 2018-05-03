تصريحات جديدة للبشير بشأن أزمة سد النهضة

حيا الرئيس السوداني، عمر البشير، مواقف إثيوبيا تجاه السودان، ودور الوساطة الذي تقوم به بين السودان والجنوب "لتحقيق استقلاله الحقيقي ورفض التدخل الغربي بجميع واجهاته".

وأكد البشير أن موقف السودان ثابت من التمسك بإعلان المبادىء الخاص بسد النهضة وأهمية اللجان الثلاثية، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف البشير خلال جلسة مباحثات له مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي: "نأمل تعبر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الامن المائي إلى الآفاق المرجوة وتجاوز العقبات التي أدت الى توقف المسار الفني للتفاوض وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضر أي طرف".

واعتبر الرئيس السوداني زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لبلاده تعطى قوة دفع لازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقال البشير إنه راض بشكل تام عن العلاقات بين البلدين.

وتابع البشير أن السودان ينظر إلى أديس أبابا باعتبارها "عاصمة القارة الأفريقية"، ويرى فيها دولة حديثة حققت نموذجا باهرا في التنمية والنهضة الاقتصادية.

وأضاف الرئيس السوداني: "نحمد الله أنه لا توجد بيننا أي خلافات في الخرائط والمرجعيات".