تصريحات جديدة للبشير بشأن أزمة سد النهضة

وأكد البشير أن موقف السودان ثابت من التمسك بإعلان المبادىء الخاص بسد النهضة وأهمية اللجان الثلاثية، حسب وكالة الأنباء السودانية.
واعتبر الرئيس السوداني زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لبلاده تعطى قوة دفع لازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين.
وقال البشير إنه راض بشكل تام عن العلاقات بين البلدين.
وتابع البشير أن السودان ينظر إلى أديس أبابا باعتبارها "عاصمة القارة الأفريقية"، ويرى فيها دولة حديثة حققت نموذجا باهرا في التنمية والنهضة الاقتصادية.
وأضاف الرئيس السوداني: "نحمد الله أنه لا توجد بيننا أي خلافات في الخرائط والمرجعيات".
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