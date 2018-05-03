دخول الحافلات إلى ببيلا ويلدا وبيت سحم في ريف دمشق للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم

دخل عدد من الحافلات إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم في ريف دمشق للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى الشمال السوري

ومن المتوقع خروج نحو 5000 من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم باتجاه الشمال السوري، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي، والذي يقضي بإخراج المجموعات الإرهابية المنتشرة في البلدات الثلاث كما ذكرت وكالة "سانا".

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ويقضي الاتفاق بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم، فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم، وعودة مؤسسات الدولة إلى البلدات الثلاث وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.

ورضخت التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها خلال الأشهر الماضية إلى سلسلة من الاتفاقات حصلت ونفذت بريف دمشق، وفقا لشروط الحكومة السورية وتحت ضربات الجيش العربي السوري المركزة والمكثفة، والتي أوقعت خسائر فادحة بهياكل هذه التنظيمات ومتزعميها في مواقع انتشارها في أرياف مدينة دمشق، وعلى وقع الانتصارات التي سطرها رجال الجيش خلال عملياته الهادفة للقضاء على الوجود الإرهابي بريف دمشق.