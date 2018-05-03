دخول الحافلات إلى ببيلا ويلدا وبيت سحم في ريف دمشق للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم

ومن المتوقع خروج نحو 5000 من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم باتجاه الشمال السوري، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي، والذي يقضي بإخراج المجموعات الإرهابية المنتشرة في البلدات الثلاث كما ذكرت وكالة "سانا".
ورضخت التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها خلال الأشهر الماضية إلى سلسلة من الاتفاقات حصلت ونفذت بريف دمشق، وفقا لشروط الحكومة السورية وتحت ضربات الجيش العربي السوري المركزة والمكثفة، والتي أوقعت خسائر فادحة بهياكل هذه التنظيمات ومتزعميها في مواقع انتشارها في أرياف مدينة دمشق، وعلى وقع الانتصارات التي سطرها رجال الجيش خلال عملياته الهادفة للقضاء على الوجود الإرهابي بريف دمشق.
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