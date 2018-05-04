اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير تنتخب الرئيس محمود عباس رئيسا لها

انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني، الرئيس عباس رئيسا لها.

وقال الرئيس عباس في ختام دورة المجلس الوطني الثالثة والعشرين "لا نريد الانقسام البغيض بين فتح و حماس".

© AFP 2018 / Jack Guez الخارجية الإسرائيلية ترد على خطاب محمود عباس

وعن أزمة تأخر رواتب الموظفين في غزة، قال عباس "لم نستطع دفع رواتب الشهر المنصرم لموظفي قطاع غزة هذا ليس عقاب بل لأسباب فنية وسيتم صرف المرتبات".

وأكد أن هناك 3 مقاعد ستبقى في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لحركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأكد مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية لـ"سبوتنيك"، مساء الخميس، انه تم التوافق على أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث تم أضافه ستة أعضاء ليبلغ مجمل أعضاء اللجنة التنفيذية ١٥.

وقال المصدر: إنه "تم التوافق على أعضاء اللجنة التنفيذية وهم، الرئيس محمود عباس، صائب عريقات، عزام الأحمد، عدنان الحسيني، فيصل العرنكي، رمزي خوري، سعيد التميمي، علي أبو زهري، حنان عشراوي، زياد أبو عمرو، بسام الصالحي، كمال الشرافي، واصل ابو يوسف، احمد مجدلاني، ومصطفى البرغوثي".