اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير تنتخب الرئيس محمود عباس رئيسا لها

وقال الرئيس عباس في ختام دورة المجلس الوطني الثالثة والعشرين "لا نريد الانقسام البغيض بين فتح و حماس".
وأكد أن هناك 3 مقاعد ستبقى في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لحركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأكد مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية لـ"سبوتنيك"، مساء الخميس، انه تم التوافق على أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث تم أضافه ستة أعضاء ليبلغ مجمل أعضاء اللجنة التنفيذية ١٥.
وقال المصدر: إنه "تم التوافق على أعضاء اللجنة التنفيذية وهم، الرئيس محمود عباس، صائب عريقات، عزام الأحمد، عدنان الحسيني، فيصل العرنكي، رمزي خوري، سعيد التميمي، علي أبو زهري، حنان عشراوي، زياد أبو عمرو، بسام الصالحي، كمال الشرافي، واصل ابو يوسف، احمد مجدلاني، ومصطفى البرغوثي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)