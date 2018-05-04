قوات الرئيس هادي تسيطر على مواقع استراتيجية غرب تعز

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف، تقدمًا ميدانيًا خلال معارك مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "بأن اللواء الثاني والثالث والسادس عمالقة في الجيش سيطروا الخميس 3 أيار/ مايو، بإسناد جوي من التحالف على جبال خزان العريش الاستراتيجية في منطقة البرح بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، عقب معارك عنيفة مع الحوثيين تكبدوا خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

© AP Photo / ABD RAOUF ضابط سوداني كبير يتحدث عن انسحاب الجيش من التحالف العربي في اليمن

وأشار إلى "أن القوات الحكومية سيطرت على التلال السود والخزان الأبيض والشبكة والسنترال، فيما انسحب الحوثيون باتجاه مصنع الإسمنت، الذي يتحصنون في مبانيه، في حين يفرض الجيش حصاراً عليهم من كافة الاتجاهات".

لافتاً إلى "أن أهمية السيطرة على تلك المواقع تكمن في كونها تشرف على مثلث البرح وهو ما يؤمن تقدم الجيش".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/ مارس 2015، ينفذ عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.