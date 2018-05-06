العليا للانتخابات في تونس: 65 ألف شخصا يشرفون على "البلدية"

أعلنت نجلاء براهم، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، أن أكثر من 11 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وتابعت براهم في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن جميع مراكز الاقتراع استقبلت الناخبين بصورة طبيعية.

ومضت بقولها "نحو 65 ألف مشرف على الانتخابات وجدوا في مراكز الاقتراع اليوم قبل فتح أبواب اللجان للمواطنين، فيما تفتح بعض اللجان الحدودية أبوابها في التاسعة صباح وتغلق في الرابعة عصرا".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI انطلاق الانتخابات البلدية في تونس

يشارك في الانتخابات نحو 2068 قائمة (دائرة انتخابية)، بنسبة 95.12% من مجموع القوائم المودعة بالهيئة العليا للانتخابات.

ويعد أبرز المتنافسين في الانتخابات هما: حركتي النهضة ونداء تونس، حيث تنافس الأولى على كافة القوائم فيما تنافس نداء تونس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة.