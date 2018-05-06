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18:06 06 مايو/ أيار 2018
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    محمد بن زايد

    في مئويته... فيديو نادر للشيخ زايد يضرب فيه ابنه محمد بحضور ملك البحرين

    © AP Photo / Andrew Harnik
    العالم العربي
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    تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف ونادر لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الذكرى المئوية لميلاده، اليوم 6 مايو/ أيار.

    ويظهر الراحل الشيخ زايد في الفيديو المتداول، وهو يداعب نجله، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بإلقاء برتقالة على رأسه، أثناء تواجه خارج السيارة، بينما كان شاهدا على الواقعة الطريفة، ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى.

    وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اأمر أمس السبت 5 مايو/ أيار الجاري، بصرف راتب شهر أساسي لكافة موظفي الحكومة الاتحادية ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.     

    وجاء هذا الأمر الرئاسي احتفالا بذكرى مئة عام على ميلاد والده، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة والتي تصادف السادس من أيار/ مايو الجاري.

    ونقلت وكالة "أنباء الإمارات"، عن الشيخ خليفة بن زايد، قوله، "تحتفل الإمارات وشعبها، ويحتفل معها كل محب للإمارات، بمئوية زايد هذا العام، ونحتفي بهذه المئوية بشكل خاص في 6 مايو 2018 ذكرى مولد المؤسس".

    من جهته أشاد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوجيهات رئيس الدولة، وقال: "مئوية زايد هي مناسبة تاريخية إماراتية، وسيبقى شعب الإمارات وفيا لذكرى زايد".

    وتنص توجيهات رئيس دولة الإمارات على الانتهاء من صرف المكافأة قبل عيد الفطر المبارك، تسهيلا على المواطنين قبل حلول هذه المناسبة.

    وفقا للوكالة الرسمية فإن القيمة العليا للمكافأة على الراتب 50 ألف درهم (13.66 ألف دولار أمريكي) كحد أقصى، فيما تبلغ القيمة الدنيا لها 5 آلاف درهم  (1.366 ألف دولار).

    وتبلغ القيمة الإجمالية للمكافأة، التي أمر بصرفهارئيس دولة الإمارات 1.6 مليار درهم، ما يعادل 437 مليون دولار أمريكي، تصرف لمرة واحدة.

    وولد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، في 6 أيار/ مايو 1918، وتوفى في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.

    وعمل على توحيد الإمارات السبع (أبو ظبي — دبي — الشارقة — عجمان — أم القيوين — الفجيرة — رأس الخيمة)، وتحقق له ذلك في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، منشئا بذلك أول دولة فيدرالية عربية.

    وكان له، إلى جانب أمير الكويت، الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، الدور الأكبر في إنشاء مجلس التعاون الخليجي، واستضافت بلاده أول اجتماع قمة للمنظومة في أبوظبي، في 25 مايو/ مايو 1981.

    وكان للشيخ خليفة بن زايد دورا مهما في حل الخلاف الحدودي بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة وسلطنة عمان، وكذلك في حل خلاف بين مصر وليبيا.

    انظر أيضا:

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    ذكرى ميلاد, مئوية, ذكرى, الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم, حمد بن عيسى آل خليفة, محمد بن زايد, الإمارات العربية المتحدة
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