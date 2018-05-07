فلكيا... الخميس 17 مايو أول أيام رمضان... دولة وحيدة تصوم الأربعاء

أفادت تقارير صحفية عديدة أن يوم الخميس 17 مايو/ أيار، سيكون أول أيام شهر رمضان في معظم الدول العربية والإسلامية، بحسب التقويم الفلكي.

ولكن معظم الدول العربية والإسلامية، تعتمد بجانب التقويم الفلكي، ما يطلق عليه "الرؤية الشرعية" لشهر رمضان، التي سيتم إجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو/ أيار.

© AP Photo / Jacquelyn Martin السعودية: قرار مهم بشأن المعتمرين في رمضان

وكانت الجمعية الفلكية السورية قد أعلنت في بيان نشرته على حساب منسوب لها على موقع "فيسبوك" أن يوم الخميس 17 مايو/ أيار، سيكون هو أول أيام شهر رمضان ، وفق التقويم الفلكي.

كما أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة في سلطنة عمان، أن الخميس 17 مايو، سيكون أول أيام شهر رمضان، لاستحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 15 مايو.

ولكن دولة إسلامية وحيدة، خالفت كل دول العالم العربي والإسلامي، وأعلنت يوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، هو أول أيام شهر رمضان، وهي تركيا.

وأعلنت تركيا أنها ستبدأ شهر رمضان يوم 16 مايو، بحسب التقويم الفلكي، من دون إجراء أية رؤية شرعية، لأن القانون التركي لا يجيز تلك الرؤية ويعتمد فقط على التقويم الفلكي لتحديد شهر رمضان ومواعيد أعياد الفطر والأضحى.