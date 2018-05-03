تعرف على جدول برامج ومسلسلات شهر رمضان على قناة "SBC" السعودية الجديدة

تستعد الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السعودي، لإطلاق قناة جديدة تحمل اسم "SBC"، والتي تتماشى مع روح التطوير والتجديد التي أطلقتها "رؤية السعودية 2030"، على الساحة الثقافية والسياحية والترفيهية.

وتنطلق القناة مع غرة شهر رمضان المبارك، بباقة واسعة من البرامج والمسلسلات المحلية والعربية الجديدة والحصرية، والتي تمثل قفزة نوعية في عالم الفن والإبداع السعودي، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتقدم القناة برامجها تحت إشراف كوادر وطنية خالصة، تم تأهيلها وتدريبها وإعدادها بشكل احترافي، وتشتمل على مجموعة كبيرة من المواهب السعودية الشابة المحترفة والهاوية، ويشرف على القناة الجديدة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داوود الشريان.

وتقوم الأهداف البرامجية متوسطة المدى لقناة "SBC" على إنتاج 60% من البرامج، وأن يكون ما نسبته 40% من البرامج مخصصة للدراما التلفزيونية.

وذكرت الهيئة أن برامج شهر رمضان المبارك تستقطب نخبة من نجوم المجتمع السعودي، تضم دعاة وعلماء ومثقفين وفنانين ورجال أعمال ومهنيين، من خلال برامج حصرية، يبلغ عددها 12 برنامجا من أصل 16.

وكشفت الهيئة عن المسلسلات المحلية الحصرية التي سيتم عرضها على شاشة "SBC"، وذكرت أنه يأتي في مقدمتها مسلسل "شير شات"، من بطولة فناني الكوميديا السعوديين، راشد الشمراني، وفايز المالكي، وحسن عسيري، والذي يناقش تناقضات المجتمع في قالب كوميدي.

تفاصيل البرامج الدينية والترفيهية التي ستعرضها قناة SBC الجديدة خلال شهر #رمضان المبارك: pic.twitter.com/jqtBFZVssW — عبدالله البرقاوي (@albargawy) May 2, 2018

كما تعرض القناة المسلسل الحصري "بدون فلتر" الذي يلعب بطولته عبد الله السدحان، وسعد الفرج، ومحمد الطويان، ويعالج مشكلات المجتمع السعودي بأسلوب ساخر وهادف.

وتنفرد قناة "SBC" بعرض الجزء الثاني من البرنامج الهادف "بالمقلوب"، من تقديم ياسر السقاف، ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاربة السلوكيات السلبية في المجتمع.

كما تقدم القناة البرنامج الحواري "تالي الليل"، من تقديم أحمد الحامد، ويقابل من خلاله شخصيات اجتماعية مشهورة، يناقشها، ويستعرض مسيرتها، مستعرضا القدوة للأجيال الجديدة.

وتعرض "SBC" أيضا مسلسل "حكايا 94" ذو النكهة الرياضية، والذي يستعرض مسيرة المنتخب السعودي في عام 94، وأبرز المواقف التي تعرض لها الأخضر في تلك البطولة.

وتقدم القناة برنامج الرسوم المتحركة الحصري الموجه للكبار بعنوان "درر"، إضافة إلى برنامج "حالتنا حالة" الذي يقدمه نجم "السوشيال ميديا" خالد الفرج، ويجسد من خلاله أنماط الشخصيات الاجتماعية التي نصادفها كل يوم، كما تقدم مسلسل "أبو ملحة" الكرتوني.

وتحظى السيدات والمهتمين بالطهي بمساحة مهمة من الخريطة البرامجية؛ إذ سيكون برنامج "لقمة وبسمة" الذي تقدمه نجمة مواقع التواصل الاجتماعي بسمة الخريجي معنيا بمخاطبة النساء في جانب مهم من اهتماماتهن في رمضان.

12 عملاً حصرياً تقدمها الشاشة السعودية تحمل مفاجآت للجماهير السعودية والعربية

#رمضان_على_السعودية#غصب_تحبها pic.twitter.com/5GhcFFVGI6 — قناة السعودية SBC (@sbcfans) May 3, 2018

كما نالت البرامج الدينية نصيبا وافرا من خريطة البرامج الرمضانية لقناة "SBC"، فتعرض القناة خلال شهر رمضان ثلاثة برامج، الأول من تقديم الشيخ عبدالرحمن السديس، ويتناول الأخلاق الرمضانية، والثاني "مع القرآن" من تقديم الشيخ صالح المغامسي، ويقدم من خلاله دروسا في تفسير آيات من القرآن الكريم، بالتزامن مع القناة السعودية الأولى، أم البرنامج الثالث فهو "منارات"، الذي يقدمه أحمد الرماح، ويعرض تقارير ميدانية مصورة وحية عن 30 مسجدا من أشهر المساجد التاريخية حول العالم.

وتعرض قناة "SBC" أربعة مسلسلات درامية عربية حصرية، هي "عوالم خفية" من بطولة الممثل المصري عادل إمام، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" من بطولة الممثلة المصرية يسرا، وذلك بالشراكة مع القناة الأولى السعودية، كما تعرض القناة مسلسل "بالحجم العائلي" من بطولة الممثل المصري يحيى الفخراني، ومسلسل "اختفاء" من بطولة الممثلة المصرية نيللي كريم.