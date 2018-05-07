مجلة: غزو أمريكا لإيران يتطلب إسقاط نظام الحكم في بغداد

تمتلك إيران خيارات عدة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل ضد منشآتها النووية، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يسير على خطى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ويقرر غزو طهران.

وتمتلك إيران القدرة على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان عن طريق حروب الوكالة، إضافة إلى التعاون مع حلفائها لتنفيذ هجمات ضد القواعد العسكرية الأمريكية وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، باستخدام ترسانتها الضخمة من الصواريخ الباليستية، بحسب المجلة الأمريكية.

© Photo / AMIR COHEN إسرائيل عن الحرب مع إيران: نستعد لأي سيناريو

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في 12 مايو الجاري، وهو ما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهة مع طهران

ولفتت المجلة إلى أن ترامب يعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران رغم عدم وجود أدلة على مخالفة طهران لبنوده، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتغيير نظام الحكم في طهران، وتعتبر أن إيران تساهم في زعزعة استقرار المنطقة.

ونوهت المجلة إلى وجود أصوات تطالب بشن حملة عسكرية ضد طهران، لتغيير نظام الحكم، لكن تلك المساعي يمكن أن تقود للحرب على المدى القريب أو البعيد.

Iran vs. America: Just how bad a war could gethttps://t.co/fQD4LVENCQ pic.twitter.com/ZY0m1Nupww — NewsFront in English (@ENnewsfront) May 7, 2018

وأوضحت المجلة أن شن حملة عسكرية لتغيير نظام الحكم في دولة أخرى يقود للحرب معها في نهاية الأمر، مضيفة: "إذا سار ترامب على خطى جورج بوش الابن في العراق، وقرر التحرك في اتجاه تغيير نظام الحكم في طهران فإن الحرب معها ربما تكون حتمية".

ولفتت الصحيفة إلى أن غزو إيران ربما يكون وسيلة واشنطن لتغيير النظام الحاكم، ورغم ذلك، فإن واشنطن ستواجه الكثير من التحديات، مشيرة إلى أن أمريكا ستكون بحاجة إلى حشد قوات عسكرية هائلة لمواجهة الجيش الإيراني وإسقاط نظام الحكم في طهران.

وتابعت: "لكن هذا الأمر يتطلب حربا أخرى لتغيير النظام الحاكم في بغداد حتى تكون واشنطن قادرة على حشد القوات العسكرية الكبيرة داخل أراضيه قبل الإقدام على غزو إيران".