إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في منطقة هضبة الجولان

أطلقت صافرات الإنذار في منطقة هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 9 مايو/أيار، خشية إطلاق صواريخ من الأراضي السورية.

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي ادرعي، في بيان له "إطلاق صافرات في المجلس الإقليمي جولان، والتفاصيل قيد الفحص".

يتبع…