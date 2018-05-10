دي ميستورا يشارك في لقاء "أستانا-9" ويعول على تقدم في مسألة الأسرى

أعلن مدير مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مايكل كونتي، أن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا تلقى دعوة لحضور لقاء أستانا التاسع حول سوريا المرتقب في 14و15 مايو/ أيار الجاري وسيشارك فيه، وأنه يعول على إحداث تقدم هناك في موضوع الأسرى والمفقودين في سوريا.

جنيف — سبوتنيك. وقال كونتي اليوم الخميس 10 مايو/ أيار: "تلقينا دعوة والمبعوث الخاص سيحضر، وستشارك مجموعتنا التقنية في اللقاء، ونعول على تقدم في المسألة الرئيسية للقاء حول خفض التصعيد، وكذلك في المسائل الهامة حول الأسرى والمختطفين والمفقودين".

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN دي ميستورا: "أستانا" حققت كل ما باستطاعتها من أجل سوريا

وذكرت وزارة الخارجية الكازاخية، في وقت سابق، أن الدول الضامنة لعملية أستانا أكدت عقد الاجتماع التاسع الرفيع المستوى بشأن سوريا في 14 و15 مايو في أستانا.

واحتضنت أستانا يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الجولة الثامنة للمباحثات حول الأزمة في سوريا.

وتوصلت الدول الضامنة خلال هذه الجولة إلى اتفاقات بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشؤون تسليم المحتجزين وتبادل الأسرى في سوريا، بالإضافة إلى اعتماد بيان بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالمعالم التي تحميها منظمة اليونسكو.