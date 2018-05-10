دي ميستورا يشارك في لقاء "أستانا-9" ويعول على تقدم في مسألة الأسرى

جنيف — سبوتنيك. وقال كونتي اليوم الخميس 10 مايو/ أيار: "تلقينا دعوة والمبعوث الخاص سيحضر، وستشارك مجموعتنا التقنية في اللقاء، ونعول على تقدم في المسألة الرئيسية للقاء حول خفض التصعيد، وكذلك في المسائل الهامة حول الأسرى والمختطفين والمفقودين".
واحتضنت أستانا يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الجولة الثامنة للمباحثات حول الأزمة في سوريا.
وتوصلت الدول الضامنة خلال هذه الجولة إلى اتفاقات بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشؤون تسليم المحتجزين وتبادل الأسرى في سوريا، بالإضافة إلى اعتماد بيان بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالمعالم التي تحميها منظمة اليونسكو.
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