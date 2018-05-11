الفلسطينيون يستعدون لإحياء "الجمعة السابعة" لـ"مسيرة العودة"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لإحياء فعاليات "الجمعة السابعة" من "مسيرات العودة" وكسر الحصار عن القطاع في عدد من نقاط التماس على الحدود الشرقية مع إسرائيل.

القدس — سبوتنيك. وأطلقت الهيئة الوطنية العليا على المسيرات، التي تنطلق اليوم الجمعة 11 مايو/ أيار، اسم "جمعة الإعداد والنذير"، في إطار الاستعدادات الجارية لتدشين ذروة المسيرات يوم الاثنين المقبل 14 مايو، الذي يتزامن مع الاحتفال الرسمي لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس بحضور رسمي أمريكي.

وعزز الجيش الإسرائيلي من وجوده على طول الحدود مع قطاع غزة، استعدادا للتصدي لأية محاولة اجتياز للسياج الفاصل والتسلل لداخل الأراضي الإسرائيلية.

وتضم القوات العسكرية وحدات خاصة وفرق قناصة، فضلا عن وحدة من المدرعات المنتشرة على امتداد الحدود.

يذكر أن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ منذ انطلاق مسيرات العودة حتى اليوم الجمعة وصل إلى 45 قتيلا، في وقت فاقت فيه مجمل الإصابات الخمسة آلاف إصابة.