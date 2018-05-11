سوريا... عودة أكثر من 300 شخص إلى منازلهم في الغوطة الشرقية وحمص

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو، اليوم الجمعة، أن أكثر من 300 شخص، عادوا إلى منازلهم في الغوطة الشرقية وحمص بسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو — سبوتنيك. وقال يفتوشينكو للصحفيين: "خلال الـ24 ساعة الماضية، عاد 207 أشخاص إلى منازلهم في محافظة حمص، وفي الغوطة الشرقية عاد 134 شخص".

© Sputnik . Mohammad Maarouf إخراج 71 حافلة تقل مسلحين من ريف حمص الشمالي إلى شمال سوريا

ويسيطر مركز المصالحة على إعادة توطين النازحين من منطقة خفض التصعيد "تل رفعت" إلى منطقة منبج في محافظة حلب. خلال يوم تم توصيل إلى هذه المنطقة السكنية 210 شخصاً مع ممتلكاتهم الخاصة.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وأدى النزاع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.