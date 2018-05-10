ترامب: اعتقال أبرز 5 مطلوبين من قادة تنظيم "داعش"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قد تم القبض على أبرز 5 مطلوبين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكتب ترامب، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار على "تويتر"، يقول "تم القبض على أبرز 5 مطلوبين من قيادات تنظيم داعش".

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

​ولم يحدد الرئيس الأمريكي أسماء القادة الذين تم القبض عليهم ولا أماكن اعتقالهم.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد ذكر، في وقت سابق، أن السلطات ألقت القبض على خمسة من قادة تنظيم "داعش" بعدما نجحت المخابرات في استدراجهم من سوريا.

ووصف التلفزيون المحتجزين بأنهم من أهم قادة التنظيم المطلوبين كاشفا عن أسمائهم وهم صدام الجمل ومحمد القدير وإسماعيل العيساوي وعمر الكربولي وعصام الزوبعي، وقد عرضوا بأزياء السجن الصفراء، بحسب وكالة "رويترز".