ترامب: اعتقال أبرز 5 مطلوبين من قادة تنظيم "داعش"

وكتب ترامب، اليوم الخميس 10 مايو/ أيار على "تويتر"، يقول "تم القبض على أبرز 5 مطلوبين من قيادات تنظيم داعش".
Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018
ولم يحدد الرئيس الأمريكي أسماء القادة الذين تم القبض عليهم ولا أماكن اعتقالهم.
وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد ذكر، في وقت سابق، أن السلطات ألقت القبض على خمسة من قادة تنظيم "داعش" بعدما نجحت المخابرات في استدراجهم من سوريا.
ووصف التلفزيون المحتجزين بأنهم من أهم قادة التنظيم المطلوبين كاشفا عن أسمائهم وهم صدام الجمل ومحمد القدير وإسماعيل العيساوي وعمر الكربولي وعصام الزوبعي، وقد عرضوا بأزياء السجن الصفراء، بحسب وكالة "رويترز".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)