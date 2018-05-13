الاتحاد الأوروبي: نتطلع للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن تطلعه للتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الجارية، داعيا إلى إتمام عملية فرز الأصوات بشفافية.

أمستردام — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية، مايا كوتشيانتشيتش، في بيان صحفي اليوم الأحد، "بالأمس، أجرى العراق انتخابات لمجلس النواب وفقا لدستوره باعتبارها الانتخابات الأولى بعد انتصار العراق على "داعش"، تشكل هذه الانتخابات خطوة رئيسية في بناء ديمقراطية العراق واستقراره على المدى الطويل".

© Sputnik . Nazek Mohammed بالأسماء... متصدرو الانتخابات البرلمانية العراقية

وأضافت، "ينبغي الآن استكمال عملية فرز الأصوات بسرعة وشفافية، ومعالجة المطالبات المتعلقة بالمخالفات من خلال الإجراءات المتاحة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تمثيلية على وجه السرعة".

وتابعت كوتشيانتشيتس "سيبقى الاتحاد الأوروبي شريكا وداعما قويا للعراق، ويتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة الجديدة بهدف الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار الشاملين اللذين يستحقهما كل العراقيين".

وجرت في العراق أمس، السبت، انتخابات لاختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 % بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وسط شكوك واتهامات من قوى سياسية عدة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات في النتائج الأولية غير الرسمية، فيما تؤكد مصادر في المفوضية إعلان النتائج النهائية يوم غد الاثنين.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تشهدها العراق منذ إعلان الحكومة استعادة كافة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش [المحظور في روسيا وعدة دول] في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.