الأربعاء... اجتماع "غير عادي" للجامعة العربية لبحث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

قال مصدر دبلوماسي لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، إنه "تقرر عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الأربعاء، لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته أمريكا بنقل سفارتها إلى مدينة القدس".

وأوضح المصدر أن القرار يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب مندوبية دولة فلسطين الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وبعد موافقة دولتين عربيتين، وبالتشاور مع مندوبية المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة المجلس حاليا.

كان سفير دولة فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أمس أنه وبناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لمواجهة القرار الأمريكي غير القانوني بشأن القدس.

© REUTERS / Ronen Zvulun بيسكوف: موسكو تخشى تأزم الوضع في الشرق الأوسط بعد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

ويتطلب عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة طلب دولة عضو وموافقة دولتين على الأقل من الدول الأعضاء لدى الجامعة.

وعززت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود من وجودها في القدس، وذلك في إطار تأمين احتفالات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، عصر اليوم الاثنين.

وبحسب قناة "آي 24" الإسرائيلية سينتشر نحو "2000 عنصر من قوى الأمن الإسرائيلية"، حيث فرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط مبنى السفارة الأمريكية الذي سيفتتح عصر اليوم في حي أرنونا جنوبي القدس المحتلة، وقد أغلقت الشوارع المحيطة ونشرت قناصة على الأبنية والطرق القريبة.

وستبدأ مراسيم افتتاح السفارة عند الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، بحضور وفد رسمي أمريكي رفيع المستوى يضم نحو 250 عضوا، يترأسه جون سوليفان نائب وزير الخارجية، ويضم ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشن، والسفير في إسرائيل ديفيد فريدمان، والمبعوث للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وعشرات من أعضاء الكونغرس.

ومن المقرر أن يتخلل الحفل كلمة يلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر نظام الفيديو كونفرنس، كما سيلقي كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفليت كلمتين مقتضبتين أمام نحو ألف مدعو للحفل.

وكان نتنياهو دعا دول العالم إلى نقل سفارات بلادهم إلى القدس، وقال في حفل استقبال للوفد الأمريكي أقيم في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم أمس الأحد: "إنني أدعو وأناشد جميع الدول لتتبع خطى الولايات المتحدة بنقل سفاراتها إلى القدس، فانقلوا سفاراتكم إلى القدس لأن ذلك يعزز السلام، لأنه يستحيل إحلال السلام المبني على أساس الأكاذيب".