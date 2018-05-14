الخارجية الفرنسية: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يتنافى مع القانون الدولي

باريس — سبوتنيك. وذكر بيان للوزارة: "سبق وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكثر من مرة، أنه لا توافق على القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".
واحتفلت إسرائيل، اليوم الاثنين، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بحضور إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد أمريكي يضم أكثر من 250 شخصية.
وشارك في احتفالات نقل السفارة ممثلي 32 دولة، بينها دول أسيوية وأفريقية، إضافة إلى أمريكا، وعدد من الدول الأوروبية.
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