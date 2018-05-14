الخارجية الفرنسية: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يتنافى مع القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين 14 مايو / أيار، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس يتنافى والقوانين الدولية، مؤكدة رفضها للإجراء.

باريس — سبوتنيك. وذكر بيان للوزارة: "سبق وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكثر من مرة، أنه لا توافق على القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".

© Sputnik . Maksim Blinov لافروف: موسكو تقيم سلبا قرار أمريكا نقل سفارتها إلى القدس

وتابع البيان أن هذا القرار مناف للقانون الدولي، وبشكل خاص يتنافى مع قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

واحتفلت إسرائيل، اليوم الاثنين، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بحضور إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد أمريكي يضم أكثر من 250 شخصية.

وشارك في احتفالات نقل السفارة ممثلي 32 دولة، بينها دول أسيوية وأفريقية، إضافة إلى أمريكا، وعدد من الدول الأوروبية.