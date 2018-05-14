السعودية تعلق على سقوط 52 قتيلا في اشتباكات غزة

طالبت السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الفلسطينيين، ووقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني، في أول تعليق على اشتباكات غزة، التي أدت إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا، وآلاف الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار، على "تويتر": "نجدد تأكيدنا على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، مضيفة: "ندين استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وسقط أكثر من 52 قتيلا إثر المواجهات الدامية، التي اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بالتزامن مع احتفالات إسرائيل بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

#تصريح | ندين استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 14, 2018

ويشارك الفلسطينيون في فعاليات "مسيرة العودة الكبرى"، للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن حصيلة الاشتباكات بلغت 52 قتيلا، إضافة إلى 2410 مصابين.