إيفانكا ترامب تحتفل بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس على طريقتها الخاصة

احتفلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس على طريقتها.

وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، شاركت إيفانكا ترامب صورا لها من مشاركتها في مراسم حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، اليوم الإثنين 14 مايو/ أيار.

© AP Photo / Evan Vucci للمرة الأولى... معلومات عن "ثنائي البيت الأبيض" إيفانكا ترامب وزوجها

كما أرفقت ترامب مع الصور جزءا من الخطاب الذي ألقاه زوجها، جاريد كوشنر، بمناسبة افتتاح السفارة، والذي جاء فيه: "نحن اليوم نهدي سفارتنا الأمريكية الجديدة للقدس، وهو وعد قديم للشعب الأمريكي والإسرائيلي".

وتابع كوشنر: "بينما تنازل العديد من رؤساء أمريكا السابقين عن تعهدهم بنقل السفارة الأمريكية، فإن ذلك الرئيس عندما تولى المنصب (ويعني ترامب) أوفى بوعده، وذلك لأن الرئيس عندما يقدم وعدا فإنه يوفي به".

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on May 14, 2018 at 9:37am PDT

ووصلت إيفانكا ترامب، أمس الأحد 13 مايو، إلى مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في تل أبيب، على رأس الوفد الأمريكي لحضور افتتاح سفارة واشنطن في مدينة القدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إيفانكا ترامب وصلت برفقة زوجها جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن افتتاح سفارتها في القدس سيكون يوم 14 مايو/ أيار الجاري.