بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي في بروكسل على خلفية أحداث غزة

استدعت بلجيكا السفير الإسرائيلي في بروكسل، اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار، على خلفية أحداث غزة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

وطالبت بلجيكا بإجراء تحقيق دولي حول أحداث غزة، التي أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة الآلاف.

© REUTERS / Mohammed Salem مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج وسط غزة

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزارة الخارجية البلجيكية استدعت السفير الإسرائيلي في بروكسل بعدما وصفت إسرائيل الفلسطينيين الذين سقطوا في الأحداث بـ"الإرهابيين".

وطالب وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرس، أمس الاثنين، إسرائيل بتجنب الاستخدام غير المتكافئ للقوة في غزة، مشددا على أهمية استئناف الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.

واندلعت اشتباكات، أمس الاثنين، بين الفلسطينيين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" وبين القوات الإسرائيلية، التي استخدمت الرصاص الحي ضدهم.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أمس الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.