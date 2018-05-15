مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج وسط غزة

رام الله — سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن "المواطن ناصر أحمد محمود غراب 51 عاما استشهد بطلق ناري من قبل الاحتلال الصهيوني شرق البريج وهو من سكان النصيرات في المحافظة الوسطى".
وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
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