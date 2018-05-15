مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق البريج وسط غزة

رام الله — سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن "المواطن ناصر أحمد محمود غراب 51 عاما استشهد بطلق ناري من قبل الاحتلال الصهيوني شرق البريج وهو من سكان النصيرات في المحافظة الوسطى".

© REUTERS / Mohammed Salem إيرلندا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث غزة الدموية

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن مقتل 59 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2770 برصاص القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات التي اندلعت، أمس الاثنين، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة قطاع غزة، واحتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس.

وافتتحت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.