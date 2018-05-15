فلسطين تستدعي رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

رام الله — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه "بناء على تعليمات مباشرة من السيد الرئيس تم استدعاء السفير حسام زملط، رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وشارك عدد كبير من الفلسطينيين، أمس الإثنين 14 مايو في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وابلا من الرصاص ضد المتظاهرين على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قيام قوات إسرائيل بقمع "مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتنكيل الدموي بالمشاركين في هذه المسيرات عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)