فلسطين تستدعي رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

رام الله — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه "بناء على تعليمات مباشرة من السيد الرئيس تم استدعاء السفير حسام زملط، رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

© AP Photo / Richard Drew نيكي هيلي: موقع السفارة الأمريكية في إسرائيل لا يصدر حكما مسبقا على محادثات السلام

وأضاف البيان "جاء قرار الاستدعاء بعد نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس"، مشيرا إلى أن زملط "سيصل إلى أرض الوطن يوم غد".

وشارك عدد كبير من الفلسطينيين، أمس الإثنين 14 مايو في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وابلا من الرصاص ضد المتظاهرين على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قيام قوات إسرائيل بقمع "مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتنكيل الدموي بالمشاركين في هذه المسيرات عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص".