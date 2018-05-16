عون يندد بالاعتداءات الإسرائيلية ويجدد رفض لبنان للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل

ندد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، بما يجري في الأراضي الفلسطينية، وجدد رفض بلاده للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

بيروت — سبوتنيك. ونقل بيان رئاسي صادر عن عون، في مستهل جلسة يعقدها مجلس الوزراء اللبناني، إنه "يدين بشدة ما يجري في الأراضي المحتلة"، مشيراً إلى أن "هذه المسألة كانت موضع اهتمام من قبله في الخطب التي كان يلقيها خلال القمة العربية واللقاءات التي كان يعقدها مع الوفود التي تزور لبنان".

© Sputnik . Alexey Malgavko الخارجية الروسية: موقف روسيا من القدس لم يتغير ويجب أن تصبح القدس عاصمة لدولتين مستقلتين

وشدد الرئيس عون على رفض لبنان الاعتراف الأمريكي بالقدس​ عاصمة لإسرائيل​، مذكراً "بقيمة هذه المدينة التي تضم رموز الديانات السماوية الثلاث".

وكشف عون عن تلقي لبنان دعوة للمشاركة في قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد في اسطنبول يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل سيمثل لبنان فيها.

وأعرب عون عن أمله في أن تصدر عن القمة مواقف عملية بشأن فلسطين، محذراً من أن ما وصفه بـ "التضعضع العربي" الحاصل يؤثر سلباً على التعاطي مع الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

يذكر أن 62 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو ألفي خلال مواجهات تتواصل، منذ يوم الاثنين الماضي، مع الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات "العودة الكبرى" لإحياء الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وللمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة، واحتجاجاً على افتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس.