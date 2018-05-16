تركيا تطلب من القنصل الإسرائيلي في إسطنبول مغادرة البلاد

طلبت وزارة الخارجية التركية، صباح اليوم الأربعاء، 16 مايو/أيار، من القنصل الإسرائيلي العام في إسطنبول مغادرة البلاد، والعودة لإسرائيل "لبعض الوقت"، وذلك بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 60 فلسطينيا خلال احتجاجات على الحدود مع غزة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن وزارة الخارجية التركية استدعت القنصل الإسرائيلي في إسطنبول، يوسي سفري ليفي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وطالبته بمغادرة البلاد.

© Sputnik . Kristina Afanasyeva إسرائيل تطرد القنصل العام التركي من القدس

ودعت تركيا، يوم الاثنين الماضي، إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.