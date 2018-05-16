تركيا تطلب من القنصل الإسرائيلي في إسطنبول مغادرة البلاد

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن وزارة الخارجية التركية استدعت القنصل الإسرائيلي في إسطنبول، يوسي سفري ليفي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وطالبته بمغادرة البلاد.
ودعت تركيا، يوم الاثنين الماضي، إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.
#عاجل | الخارجية التركية تطلب من القنصل الاسرائيلي باسطنبول مغادرة البلاد pic.twitter.com/7pomRQarVD— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 16, 2018
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