كتيبة الشرطة العسكرية من إنغوشيا تتوجه الى سوريا

أعلن المكتب الصحفي لرئاسة جمهورية إنغوشيا، أن كتيبة الشرطة العسكرية تعتزم التوجه الى سوريا للمرة الثالثة من أجل المشاركة في عملية حفظ سلام.

نالتشيك — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "قيادة إنغوشيا ودعت اليوم مجموعة جديدة مع عسكريي الشرطة العسكرية التابع لفرقة المشاة الميكانيكية المستقلة الـ 19 التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية. سيتوجه 400 شخص الى الجمهورية العربية السورية للمشاركة في عملية حفظ سلام".

© REUTERS / OMAR SANADIKI سوريا تجدد جاهزيتها وحقها في التصدي لأي عدوان على سيادتها بكل حزم

وكان الرئيس بوتين ، أكد في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع أن فكرته بإرسال عناصر الشرطة العسكرية التابعة لمنطقة شمال القوقاز الفدرالية كانت صائبة إذ أن معظم المسلمين الذين يقطنون هذه المنطقة يعتنقون المذهب السني. وهذا ما أصبح عامل ثقة السكان المحليين في المناطق التي يقتنها السنة.

وكان رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف قد أكد اليوم أنها الرحلة الثالثة لأفراد الشرطة العسكرية من إنغوشيا الى سوريا، وتمنى لهم النجاح في تنفيذ مهامهم والعودة بسلام إلى وطنهم.