إعلان قرار لابن سلمان أمام حشود جماهيرية

كشف رئيس وزراء، أمام حشود من الجماهير، تفاصيل مباحثاته مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال الساعات الماضية، والتأجيل المفاجئ للقرار الذي كان اتخذه الأمير.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أنه قدم طلبا لولي العهد بضرورة إطلاق سراح الملياردير محمد حسين العمودي من مركز التوقيف في السعودية.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE أول تصريح لابن سلمان بعد أسابيع من "حادثة الخزامي"

وقال رئيس الوزراء، خلال خطاب أمام حشود من الجماهير، إن "ولي العهد وافق على إطلاق سراح العمودي، ومغادرته معي ولكن أخبرتُ في منتصف الليل أنه بسبب بعض الإجراءات سيؤخر إطلاق سراحه إلى أجل محدد".

وأضاف أنه يتوقع أن يقع ذلك في أقرب وقت، مشيرا إلى أن "قضية الشيخ (العمودي) قضية لكل الإثيوبيين"، وفقا للوكالة.

وذكرت الوكالة أن الملياردير محمد حسين العمودي واحد من الشخصيات الداعمة للمشروع الوطني والإنساني في البلاد، بالإضافة إلى تبرعه ضمن حملة تمويل سد النهضة، إذ قدم 1.5 مليار بر إثيوبى (88 مليون دولار) للحكومة الإثيوبية لصالح بناء السد في سبتمبر/أيلول 2011.

محمد حسين العمودي، هو رجل أعمال سعودي وملياردير، مستثمر في إثيوبيا، تقدر ثروته بـ13.5 مليار دولار.

واختتم رئيس الوزراء أبي أحمد، زيارته إلى الشرق الأوسط، التي شملت السعودية والإمارات. وفي السعودية التقى مع ولي العهد محمد بن سلمان وأجرى مناقشة حول القضايا الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين.

وفي الإمارات، اجتمع مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وبحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بالإضافة إلى قضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.